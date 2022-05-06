台灣蔡英文總統與自民黨年輕世代會談＝日台關係「更加深化」
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【台北時事】台灣總統蔡英文，5日在總統府會見正在台灣訪問的自民黨青年部議員團成員。蔡總統並表示，「相信未來（日台）友誼會更加深」。她並稱，希望日本和台灣共同努力下，防止威權主義持續蔓延，同時不忘警惕中國正在加大對台灣的軍事壓迫。
對此，青年局代理局長鈴木憲和強調，「兩國必須堅定地發出一個訊息，就是決對不能接受以武力改變現狀的作法」。他並說：「台灣是日本的鄰國，台灣海峽的穩定將導致我們國家的穩定發展」。
這也是自民黨青年部自2019年8月後再度訪台。代表團由5名眾議院議員組成，由小倉將信擔任團長，一行人於3日進入台灣。然而，在與蔡總統會面之前，其中一名國會議員被查出新冠病毒陽性確診。與小倉先生一起行動的其他三名國會議員缺席了會議。
4日，一行人也參訪國防部管轄，位於台北市近郊前總統李登輝的陵墓，並獻上了鮮花。一行人將停留至7日。
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