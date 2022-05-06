台灣蔡英文總統與自民黨年輕世代會談＝日台關係「更加深化」

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【台北時事】台灣總統蔡英文，5日在總統府會見正在台灣訪問的自民黨青年部議員團成員。蔡總統並表示，「相信未來（日台）友誼會更加深」。她並稱，希望日本和台灣共同努力下，防止威權主義持續蔓延，同時不忘警惕中國正在加大對台灣的軍事壓迫。

對此，青年局代理局長鈴木憲和強調，「兩國必須堅定地發出一個訊息，就是決對不能接受以武力改變現狀的作法」。他並說：「台灣是日本的鄰國，台灣海峽的穩定將導致我們國家的穩定發展」。

這也是自民黨青年部自2019年8月後再度訪台。代表團由5名眾議院議員組成，由小倉將信擔任團長，一行人於3日進入台灣。然而，在與蔡總統會面之前，其中一名國會議員被查出新冠病毒陽性確診。與小倉先生一起行動的其他三名國會議員缺席了會議。

4日，一行人也參訪國防部管轄，位於台北市近郊前總統李登輝的陵墓，並獻上了鮮花。一行人將停留至7日。



4日、於台北近郊，前往台灣前總統李登輝的陵墓上獻花致意的自民黨青年局議員團成員（日本台灣交流協會台北事務所提供）



5日、造訪台北市台灣總統府，獲得總統蔡英文（左起第5人）接見會談的自民黨青年局代理局長鈴木憲和局長（左起第4人）等人（總統府提供）

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