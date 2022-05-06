日英元首倫敦相見歡＝福島產品下個月將全面放寬

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【倫敦時事】首相岸田文雄，5日上午（日本時間當天下午）在倫敦會見了英國首相強生。兩國領導人確認了締結「相互准入協定（RAA）」的原則上共識，這將成為未來自衛隊與英國軍隊互訪的法律依據。強生並宣布，他將在6月底之前取消對福島縣生產的食品的進口限制，該限制是英國在2011年東京電力福島第一核電站發生事故後引入的。

RAA規定了在夥伴國家臨時停留的刑事程序，並促進聯合演習和救災活動能順利實施。兩國領導人同意深化日英防衛事務合作，加快早日簽署工作。他們還同意在2022年底前，就次世代戰鬥機的開發達成合作備忘錄。

關於俄國繼續入侵烏克蘭局勢，已確認七大工業國集團（G7）將聯合起來繼續制裁俄國，支持烏克蘭。兩位領導人並一致認為，「歐洲大西洋和印度太平洋地區的安全保障是密不可分，世界任何地方都不允許單方面以武力改變現狀」。



在會談前相互握手的首相岸田文雄（右）與英國首相強生＝5日、倫敦（AFP時事）



會談中的首相岸田文雄（左）與英國首相強生＝5日、倫敦（AFP時事）

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