G7舉辦線上峰會＝俄國二戰紀念日前加強新一波制裁

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【柏林時事】七大工業國（G7）在8日舉行線上高峰會，確定對俄國的追加制裁，當中包括「逐步取消或禁止」俄羅斯石油進口，並繼續向烏克蘭提供軍事和財政支援，各國均表一致同意。美國則是另外獨立決定對與俄國擁有軍事能力的相關工業部門進行額外出口限制。在9日的前蘇聯戰勝納粹德國的紀念日前，對俄國加大了施壓力度。

8日正逢歐洲二戰結束。 G7在共同聲明中譴責俄國普丁的行徑是「羞辱俄國及其人民過去（在與納粹的鬥爭中）做出的歷史犧牲」。烏克蘭總統澤倫斯基也出席該會議。

在峰會上，首相岸田文雄宣布，俄國石油未來將「原則上禁運」。美國則是已實施禁運，歐盟（EU）也向成員國提出了建議，並決定在日本、美國和歐洲都使用統一的政策。然而，聯合聲明中也稱，「世界將需要花時間來確保替代來源」，並表示在實施之前將允許一定程度的寬限期。

G7還同意禁止向俄國企業和富人提供未來避免制裁時所需的服務，比如會計和諮詢，並阻止俄國的宣傳，實施進一步的個人制裁。他們還討論防止因制裁影響而導致的糧食危機往世界蔓延的措施，以及將為烏克蘭戰後重建提供長期財政支持。

美國政府在峰會的同時宣布了額外的制裁措施。除了對推土機和工業引擎等軍事能力相關的工業部門中對俄國實施新的出口限制外，其他包括俄國「第一頻道」、「俄羅斯國家電視台」、「NTV」等配合普丁宣傳等三大廣播公司 也將進一步被制裁。



七大工業國（G7）元首們＝3月24日、布魯塞爾（AFP時事）



8日於倫敦近郊的英國首相別墅中，與七大工業國（G7）一同進行線上峰會的英國首相強生＝英國政府提供（EPA時事）

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