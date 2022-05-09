外務大臣前往韓國參加總統就職＝岸田文雄呼籲韓「國與國的約定務必遵守」
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日本外務大臣林芳正於9日上午乘坐包機從羽田機場出發，他將作為首相岸田文雄的特使，出席韓國舉行的新總統尹錫悅就職典禮。在訪韓期間，他將與尹總統和外交部長候任朴振等人會面，並呈交給首相的信，預計將於10日返回日本。
首相在9日上午提及徵用工問題等並稱：「日韓間存在棘手的問題，但不能就這樣擱置。國與國之間互相遵守約定本來就是基本的，未來將根據我國的立場繼續努力。 臨行前，林芳正也向記者強調，「我願以此為新的重要機會，與韓國新政府密切溝通」。
這也是自2018年後再有外務大臣訪問韓國。鑑於尹錫悅政府也渴望改善日韓關係，林芳正將與下屆政府溝通相關政策。預計還將同意加強日美韓三個國家在北韓局勢上合作。
韓國方面也有期待首相出席聲浪，但日方認為目前有關徵用工和慰安婦問題上韓國無法採取具體行動，因此認為為時尚早。預計林芳正會傳達首相看法並鼓勵改變態度。
首相表示：「很高興尹錫悅就任總統。面對國際秩序的基礎可能受到動搖的形勢，我強烈感受到日韓、日美韓等合作的重要性」。
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