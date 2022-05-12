日本預計放寬入國上限＝預計月底前判斷「觀光實驗」

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日本政府預計將放寬針對新型冠狀病毒的邊境措施，並開始研議調整，目前將以將每天進出日本的最大人數，從目前的「1萬人左右」，預計6月將提高到「約2萬人」。日本將視國內外的感染情況，並在下週做出最終決定。為了恢復全面接待外籍遊客，日本計劃於本月內啟動團體旅遊示範試驗。政府相關人士在11日對此證實。

首相岸田文雄目前將預防感染放在首位，對外國人敞開國門仍持謹慎態度，但未來將逐漸將重點轉向社會經濟活動。

去年12月，政府為了應對變種病毒「Omicron」爆發，將出入境者的總人數減少到一度每天3500人左右。之後，因為該變種不太容易重症化，從4月10日起將出入境人數放寬到1萬左右。預計最快從6月1日起增加到2萬左右。

隨著入境人數的增加，勢必會壓迫到機場檢疫量，因此入境的全員檢查預計將會調整。如果直接出示陰性證明及疫苗接種證明，未來預計將可直接入境。



進入首相官邸的岸田文雄首相＝11日、東京・永田町

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