銀河系人馬座A*黑洞首次曝光＝日本國立天文台等團隊成功實拍

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由日本國家天文台等參與的國際研究計畫「事件視界望遠鏡（EHT）」，是世界各地的電波望遠鏡一起合作觀測項目，12日宣佈成功拍攝中央黑洞。這是繼 2019年宣布的另一個星系之後，EHT計畫拍攝的第二張黑洞照片。

被認為存在於許多星系中心的巨大黑洞，到底是如何運作，未來將可進一步闡明。

參與該計畫的日本國立天文台教授本間希樹在記者會上說，「它是距離最近的黑洞，因為距離很近，所以可以理解很多事情」。

在銀河系的中心，距離地球約 2萬7000 光年之處，有一個可發射無線電波的天體，名為「人馬座 A* 」。從周圍恆星運動中發現，該天體的質量是太陽的400萬倍，位於比太陽系更窄的區域內。它被認定是個巨大的黑洞，這次攝影是證明其存在的方式。

有關本身黑洞的存在，在大約100 年前愛因斯坦的廣義相對論就對此預言。只是，由於受到強大引力的影響，即使是光也無法逃脫，因此長時間無法進行直接觀測。

EHT 通過連接日本國立天文台ALMA 望遠鏡等全球六個地點，及八台電波望遠鏡，構建了一個虛擬巨型電波望遠鏡。分辨率足夠高，高到可以從地球上識別出放置在月球上的高爾夫球。

2017年，EHT觀測到距離約5500萬光年的橢圓星系M87中心的超大質量黑洞，並辨識出人馬座A*。

經過詳細的數據分析，2019年4月，團隊首先宣布成功拍攝到M87的巨大黑洞。之後，團隊繼續分析射手座A*。



位於銀河系（左、想像圖）中心的黑洞實際畫像（右）。「Event Horizon Telescope（EHT）」計畫首次成功攝影（EHT合作團隊、NASA、ESO等提供）

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