沖繩回歸50年、再度誓言和平＝岸田文雄稱「全力減輕美軍基地比重」

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沖繩縣在15日，迎接自1972年回歸日本本土的50週年紀念。雖然在過去的半個世紀裡，沖繩主要發展旅遊業，但至今仍有70%的美軍設施集中於該縣。追悼儀式同時在東京和沖繩兩地會場舉行，首相岸田文雄強調將減輕當地的美軍基地負擔，知事玉城丹尼則呼籲實現「和平繁榮的沖繩」。

儀式由日本政府和沖繩縣共同主辦，從下午2點起，分別位於東京都港區的飯店和宜野灣市的沖繩會議中心等透過網路連結。首相和玉城知事出席沖繩會場，眾議院議長、最高法院議長、美國駐日本大使等則是出席東京會場。天皇和皇后陛下則是從皇宮御所線上出席。

首相在儀式上強調，「回歸已經滿50年了，我們慎重對待沖繩基地仍然讓沖繩承受著沉重的負擔一事，將盡最大努力減輕沖繩的基地負擔」。

玉城知事則說：「與政府共同高舉的『讓沖繩成為和平之島』目標，過了50年後依然沒有實現。希望政府能實現一個和平繁榮的沖繩，讓所有縣民都能真正感受到幸福」。

天皇陛下則表示：「我衷心希望能繼承至今為止所有人民的思念和努力，期盼沖繩能建設繁榮的未來」。

過去在太平洋戰爭期間，從沖繩到長崎的途中沉沒的學童疏散船「對馬丸」的倖存者，現任對馬丸紀念協會的代表理事高良正勝（82歲）說，「希望沖繩是『世界和平的發信之地』。青年代表的普天間真也（31歲）與平敷雅（20歲）則誓言「團結沖繩年輕人，將沖繩能走向更好的未來」。

紀念表演上，有人間國寶志田房子和宮城幸子表演琉球舞蹈，沖繩縣首位奧運金牌得主喜友名諒則是表演空手道。沖繩會場有781人出席，東京會場則有516人出席。



於沖繩縣宜野灣市召開的沖繩回歸50週年出席記念儀式＝15日下午、該市沖繩會議中心



出席沖繩回歸50週年出席記念儀式的首相岸田文雄（左）與沖繩縣知事玉城丹尼（右）＝15日下午、沖繩縣宜野灣市



出席沖繩回歸50週年出席記念儀式，並發表致詞的沖繩縣知事玉城丹尼＝15日下午、該縣宜野灣市



沖繩回歸50週年的早上、雨中於國際通交錯漫步的行人們與十字路口＝15日上午、那霸市

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