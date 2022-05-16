沖繩回歸50週年＝縣民心情五味雜陳，仍有長路要走

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沖繩縣的宜野灣市，與東京都在15日同時舉行紀念儀式。當中一位出席的前公務員（78歲）說：「當年再也不需要護照，真的是幫助很大」。不過他也說，「（回歸後）一邊說是要打造觀光立縣，但一邊卻又填愈來愈多海，慶祝回歸的感覺確實是一半一半」。

從石垣市趕赴儀式的前縣議會女性議員（78歲）說：「還是有各種各樣的問題，但沖繩能發展到現在，也是托回歸的福」。

數十名市民則是聚集在會場周邊抗議，稱「縣民不需要基地」、「不要讓沖繩成為戰場」。一位來自西原町的73歲男性強調：「我原以為回歸後美軍基地會消失，但那並沒有發生」，他稱「沖繩人的生活一直受到威脅。希望首相岸田文雄要知道這種情況」。

那霸市內也有很多人有不同聲音。一位在市中心農連市場附近經營熟食店的婦女（63歲）則說，50年前的生活是「相當貧窮，一家人過著貧窮和不安的日子。真的不是一個美好的回憶」。過去一直到半夜都很熱鬧的市場也沒了生氣，「說是經濟發展，生意卻變成只能跟遊客賣，老實說都沒什麼好回憶」。

一位住在市內的69歲婦女說，「回歸後，突然被拿來和日本本土比較」。據稱沖繩縣的兒童體力和運動能力方面經常被稱作「全國最差」和「最後一名」，她稱「為何都必須與這種標準相比」。她稱「為何一切都要跟本土一樣才較好？」。這樣的想法在她腦海中仍不時掠過。

一位在市內經營民歌餐酒館的49歲男子說：「附近有一家酒吧，過去美國士兵就踢壞大門，還弄倒停車收費表，有時感覺（沖繩）就像還是美國占領的領土」。只是，他對沖繩的未來持積極態度，他稱：「現在是一個超越種族界限的時代了，我們希望大家能夠共存」。



在沖繩回歸50週年記念儀式會場周邊，一位縣民拿起抗議標語＝15日下午、沖繩縣宜野灣市



寫著「沖繩回歸50週年」的布簾＝15日上午、那霸市

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