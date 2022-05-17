日本6月起實施觀光驗證＝預計週末前公布新一波邊境檢疫對策

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日本政府已開始協商，預計在6月初實施一個團體旅遊試驗計畫，目標在恢復過去接收因為新型冠狀病毒而邊境採取邊境檢疫措施不允許入境的外國遊客。相關內容將在一週內公佈。一位政府相關人士16日透露。如果沒有特別的問題，未來政策會逐步擴大。

首相岸田文雄，在13日的有線電視台節目中表示：「大家很關注的是，未來遊客何時，以及有多少遊客會進來？我想在不久的將來進行試驗，為下個月以後來做準備」。

內閣官房長官松野博一，在16日的記者會上也說明，「為準備訪日遊客，我們將在不久的將來進行試驗計畫。目前，觀光廳和其他相關省廳正在進行實務性研究」。政府相關人士表示，預計開始時間將是「6月初」。

相關人士透露，該試驗計畫希望能驗證團體旅遊的感染控對策是否有效。妥善管理觀光客的行動，確保遊客在出現確診時能夠順利應對。方向是向包括美國在內的多個國家招募有意願參與者，並得到有意願幫忙的地區等做陪同參觀訪問。預計計劃是將參加人數限制為每次旅行團體的幾個人。目前仍不接待個人觀光客，只做團體遊客。



進入首相官邸的首相岸田文雄＝16日、東京・永田町

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