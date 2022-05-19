日本24歲男子霸佔4630萬日圓公款＝山口縣警局以詐欺嫌疑逮捕

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山口縣警察在18日表示，有關山口縣阿武町日前錯誤匯出新冠病毒對策相關補助金4630萬日圓的問題，在明知錯誤匯出錢的情況下該用戶仍使用一部分金額。該縣警局已經就電子詐欺犯罪等嫌疑逮捕嫌犯田口翔（24 歲）。

該事件是在4月12日時，遭逮捕的嫌犯透過操作智慧型手機，使用線上服務，明知道從該町存入其銀行賬戶的4630萬日圓是錯誤匯款，卻還是向東京都江戶川區金融機構開設帳戶並匯入資金，當中有400萬日圓被匯入，該款項被認為他獲得非法財產。

根據山口縣警察調查2課稱，嫌犯田口承認警方指控，並說：「我知道這筆錢是從町內錯誤轉帳的，所以我把轉到另一個賬戶並花了它」。並稱他「將錢花在網路賭博上」。

錯誤轉帳的4630萬日圓幾乎已全部轉入其他賬戶，除涉嫌挪用的400萬日圓外，剩餘金額有關部門將展開調查。

4月20日，阿武町就向縣警方通報錯誤轉帳戶。對此，山口縣警方正展開積極調查。

4月15日，阿武町在就新冠病毒影響低收入家庭統一發放10萬日圓的補給金，卻錯誤地將4630萬日圓轉帳給一個家庭，隨後在22日證實難以收回。本月12日，阿武町向山口地方法院萩市分院提起訴訟，要求返還資金，並公佈了嫌犯田口的真名。



山口縣警察本部（山口縣山口市）

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