日本專家學者建議，未來屋外保持距離「不用戴口罩」

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日本厚生勞動省的專家組織「諮詢委員會」於19日召開會議，就新型冠狀病毒的對策提出進一步建議。對於戶外是否要戴口罩的問題，他們一致表示「如果周圍會話較少的場合就不必要」，該會議還要求對過去鼓勵2歲以上學齡前兒童佩戴口罩一事進行修正。

會後的記者會上，日本國立感染症研究所所長脇田隆字會長表示，相關建議「得到委員會成員的同意」。對此，政府將持續推動明確地口罩佩戴標準。

該提案重申，由於Omicron變種傳染性高，「包括戴口罩在內，控制基本傳染的措施仍很重要」。當中最重要的是，提案建議只要周圍環境保持距離，在戶外可取下口罩。專家認為，即使與周圍距離很近，但如果交談機會很少，其實也不需要戴口罩。

不需要戴口罩的戶外活動，包括在公園散步和慢跑、騎自行車和步行等。但專家仍認為在使用公共交通工具，或在戶外交談時繼續攜帶並戴上口罩是有必要的。

對於2歲及以上的學齡前兒童，先前在2月對幼稚園等防疫措施上「盡可能暫時要求戴口罩」等建議，專家認為有必要考慮撤回過去的建議。即使在小學，在有中暑風險的上下學及戶外活動時，如果避免會話等，也沒有必要戴口罩。



出席記者會的日本厚生勞動省専家組織召集人脇田隆字＝19日下午、於厚生勞動省

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