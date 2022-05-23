拜登總統「防衛日本決心絕不動搖」＝日美領袖會談再度強化合作

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日本首相岸田文雄，23日上午在東京元赤坂的迎賓館會見美國總統拜登。首相就拜登訪日表示「我們歡迎拜登總統訪問日本，這表明美國在任何情況下積極關心印度太平洋地區事務」拜登回應說：「日本和美國是世界的重要同盟。防衛日本的決心毫不動搖。」

會議僅有少數人餐與，隨後轉為工作會議午餐。

對於俄國入侵烏克蘭，首相強調「這動搖了國際秩序的基礎，企圖單方面以武力改變現狀，在世界任何地方都是絕對不能接受的」。他並稱「我們願意帶領國際社會，在基於日美法治基礎上，實現自由開放的印太地區」。

拜登在回應俄國的軍事入侵時表示：「日本及其G7成員國將持續追究（俄國）總統普丁的責任」。他談到了以美國為首的新區域經濟「印太經濟框架（IPEF）」概念，並強調「它將為該地區帶來利益。我們希望進一步加強合作。」

兩國領袖先前在國際會議和視訊會議等已經進行了3次會晤，但這是第一次兩人面對面的會晤。

兩位領袖也確認，將加強兩國在安全和經濟方面的影響力，日美同盟也以中國擴張為重心，未來將強化威懾和應對能力。包括美國在內也將「核保護傘」的擴展威懾力慢慢抑制。預計首相將說明其加強防衛能力的政策。



接受儀仗隊的榮譽禮歡迎的美國總統拜登（右）。左方為首相岸田文雄＝日上午、東京・元赤坂的迎賓館（代表攝影）



進行會晤的首相岸田文雄（右）與拜登總統＝23日上午、東京・元赤坂的迎賓館（代表攝影）

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