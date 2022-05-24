岸田文雄將增加防衛費預算＝強化日美「核保護傘」抑止力

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日本首相岸田文雄，23日在東京元赤坂的迎賓館與美國總統拜登舉行兩個小時的會晤，並共進午餐。有鑑於俄國入侵烏克蘭，會影響中國加強東亞霸權主義行徑的舉措，兩國同意加強日美同盟對其的威懾和應對能力。岸田文雄稱將「確保大幅增加國防開支」以大幅加強國防能力，拜登總統對此表示歡迎，。

首相表示，「我們不會排除包括所謂反擊能力在內的任何選項」，並表示將繼續考慮日本擁有攻擊敵方基地的能力。拜登總統則稱，「保衛日本的決心不會動搖」，兩國領導人同意維持部長級的密切溝通，並維持和加強包括「核保護傘」在內等防止其擴大。

首相就烏克蘭局勢強調，「單方面企圖以武力改變現狀，在世界任何地方都是絕對不能接受的。」兩位領袖出於對中國的擔憂，強烈反對在東海和南海「試圖改變現狀」，並同意推動以和平方式解決台灣周邊問題。兩國還確認在北韓的核武與飛彈開發上，日美與日美韓等將一起合作。

首相也宣布希望能參與以美國為首的新經濟區概念「印太經濟框架（IPEF）」。並同意在7月舉行外長和經濟部長級的「日美經濟政策協議委員會」（經濟版2+2）首次會議。



出席共同記者會的首相岸田文雄（右）與美國總統拜登＝23日下午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）



進行會談的首相岸田文雄（右）與美國總統拜登＝23日上午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）

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