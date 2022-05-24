美國拜登總統正式宣布IPEF成立＝經濟安保上「脫中國」

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美國總統拜登在23日，正式宣布啟動以美國為主導的經濟區概念「印太經濟框架（IPEF）」。為了擺脫經濟安全的角度上對中國的過度依賴，未來目標是與擁有民主價值觀的亞洲盟友和朋友，一起建立新的經濟秩序。首相岸田文雄宣布與會，未來美國將填補因退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）而導致的亞洲空白，日美預計將對抗被定位為最大競爭對手的中國。

目前宣布加入該組織的，預計將有日本、美國、印度、韓國、澳洲、紐西蘭、印尼和新加坡等13個國家。這些國家的國內生產總值（GDP）佔世界總量約40%左右，超過了日本、中國、韓國等15個國家所參加的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）和11個國家的TPP。

台灣雖然表達願意參加，但並未受邀。台灣若是參加，中國激烈反彈將不可避免。

成立儀式上，拜登強調，IPEF的成立是「在21世紀的競爭中贏得勝利」。出席儀式的岸田文雄對該組織表示歡迎和大力支持。印度總理莫迪則表示，IPEF將讓印太地區成為經濟成長的新引擎。



23日、參加印太經濟框架（IPEF）成立儀式（右後起）的美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪，與畫面中以網路參加的各國元首＝東京都港區（AFP時事）



23日、印太經濟框架（IPEF）成立儀式中的（左起）的日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪＝東京都港區（AFP時事）

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