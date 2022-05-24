四方領袖會談＝譴責俄國侵略「挑戰國際秩序」、將攜手合作抗中

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由日本、美國、澳洲和印度組成的四國合作機制「四方會談」，24日在首相官邸舉行面對面的領袖會談。首相岸田文雄指出，俄國入侵烏克蘭是「對《聯合國憲章》規定諸多原則的正面挑戰」。其中考量到中國持續崛起​​，他也稱，「不要讓同樣的事情發生在印太地區」。

這是四國第4次舉行四方領袖會談。除岸田首相外，還有美國總統拜登、印度總理莫迪、23日甫剛就職的澳洲總理艾班尼斯皆出席。在會議中，他們確認將為實現「自由開放的印太地區」進行進一步合作。岸田首相並在會後召開記者會發表聯合聲明。

岸田文雄重申，俄國的動向是「從根本上動搖國際秩序局勢」，並稱「因為如此嚴峻的局勢，我們將齊聚一起，實現『自由開放的印太地區』的共同願景」。對國際社會表現出堅定承諾（參與）是意義極其重大的」。

拜登也主張「我們正處於歷史的黑暗時代。俄國總統普丁正在抹殺文化。我們需要在世界範圍內對抗它」。拜登說。此外，他還談到印太地區局勢，稱「領土完整和主權、國際法和人權，必須始終在世界任何地方都能得到保護」。

首參加的澳洲新總理艾班尼斯則說，「儘管（在澳洲）發生政權交接，但我們對四方會談的承諾是不變的」。莫迪則說：「四方會談的相互合作，有助於建立更自由和開放的印太地區」。



在四方會談前紀念攝影的日美澳印元首。（左起）澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪＝24日上午、首相官邸



舉辦中的四方會談＝24日上午、首相官邸



四方會談上發言的首相岸田文雄＝24日上午、首相官邸

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