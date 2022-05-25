日本疫苗第四劑正式開打＝先以60歲以上・有痼疾病患優先

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日本全國各地在25日上午起，正式開始第4次新型冠狀病毒疫苗接種。為防止重症化患者，對象目前僅限於從施打第3劑後經過5個月以上的60歲以上年長病患，以及患有基礎疾病的18歲以上成年人。定位為公費「臨時疫苗接種」，60歲以上老人皆適用該義務接種。預計6月後普及到全國展開。

第4次疫苗，仍使用輝瑞和莫德納。目標在患有基礎疾病，包括糖尿病、慢性心髒病、肝病和肥胖症等。包括在癌症治療期間免疫功能減弱的病患，可在醫生承認有高惡化風險時允許接種。59 歲以下的健康人士則暫不符合資格，但不包括醫療專業人員。

與第3次接種相同，接種票將與居民證一起從當地自治體寄出。雖然60歲以上的每個人都會收到，但18至59歲的患有基礎疾病的人，可能需要根據地區的情況自行作報告。部分地方政府也會思考統一發送給已經施打第3劑，滿18歲以上的人，厚生勞動省呼籲前往各當地自治體的網路首頁上確認。

根據以色列的一項研究顯示，接受第4劑、滿60歲以上的人，預防惡化的效果在6週內都沒有下降，而預防確診的效果在短時間內下降。基於這個原因，厚生勞動省決定針對容易患重症的人群先施打。

目前施打第4劑的國家，有以色列、英國、美國等。所有國家都將目標施打族群限制為老年人和醫療保健專業人員。

25日上午9點30分左右，位於東京都港區的大規模接種站開始施打。4名滿60歲以上的男性和女性，在接受醫生問診後，於10點前接種輝瑞疫苗。據區介紹，25日共有11人預約。

接種疫苗的同區執業醫生寺田昌功（78 歲）說：「我和小學生的孫子一起生活，也患有慢性病。我想更小心注意」。同區一名無業婦女（65歲）也表示，「早打是安全的，能保護自己，更不要傳染給別人」。



接受新型冠狀病毒第4劑疫苗接種的人們＝25日上午、東京都港區

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