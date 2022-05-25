拜登前腳剛走就挑釁？北韓疑發射彈道飛彈

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【首爾、華盛頓時事】根據韓國軍隊合同參謀本部消息，北韓於25日清晨，從平壤順安機場地區，向日本海連續發射了3枚彈道飛彈。根據韓國政府稱，疑似是一種洲際彈道飛彈（ICBM）與短程彈道飛彈。今年3月拍攝到的新型洲際彈道飛彈「火星17」，有可能是這次再度進行測試。日本政府稱已經掌握這2次發射，並表示飛彈落點在日本專屬經濟區之外（EEZ）。官方正在分析是否有其他發射的可能。

由於美國總統拜登直到24日前都在訪問日本與韓國，並在確認日美韓合作對應北韓後，北韓立即發射，被認為是刻意為之。根據韓國軍方稱，25日上午6時左右（與日本時間相同）、13時37分左右、12時42分左右都分別發射了3次彈道飛彈。第一個估計是洲際彈道飛彈，飛行距離約360公里，最大高度約540公里。第二個估計在20公里左右高度消失，第三個估計是短距離射程彈道飛彈，飛行距離約760公里，最高高度約60公里。

韓國軍隊和駐韓美軍已經朝向日本海發射一枚地對地飛彈作為訓練。此外，韓國空軍還進行了「大象走路訓練」，將30多架F-15K戰機放到跑道上。該行動被認為是刻意展示阻止其進一步挑釁的進攻力量。

白宮24日稱，國家安全顧問蘇利文與韓國國家安全保障室長金聖翰的電話交談中，一同指責北韓發射飛彈行徑。兩位官員都同意繼續密切合作。蘇利文先生再度聲明，美國對韓國的國防義務是堅定不移的。

韓國軍方分析稱，北韓似乎已做好核試驗準備，拜登本人與日美當局在訪問日韓期間，對北韓進行核試驗和洲際彈道飛彈發射等都保持警惕。

防衛大臣岸信夫則說：「強烈譴責發射行徑違反聯合國安理會決議」。日本政府持續通過北京大使館路線抗議北韓。首相岸田文雄則下令收集資訊，向國民提供資訊，並確保船舶安全航行。韓國總統尹錫悅則是召集了國家安全委員會（NSC）會議。

北韓在先前12日，也向日本海發射3枚短程彈道飛彈。



北韓總書記金正恩＝2021年6月、平壤（朝鮮中央通信提供）（EPA時事）



就北韓發射彈道飛彈一事、接受記者團採訪的日本首相岸田文雄＝25日上午、首相官邸

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