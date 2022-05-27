海外觀光客6月10日起正式解禁＝睽違2年2個月―新千歲・那霸國際線重啟

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日本政府在26日，決定從6月10日起解除因新型冠狀病毒疫情而暫停的接受海外旅客禁令，目前僅限團體旅遊。且僅限於5個機場的國際航班，預計6月底將恢復新千歲機場和那霸機場接待外國客。

日本首相岸田文雄，在東京都內的演講中表明。2020年4月以後，日本因新冠疫情蔓延，就暫停接受海外旅客入境，時隔2年2個月再度恢復。這次是基於國內外感染形勢相對平靜，加上對入境需求等經濟影響的預期也相當強烈才決定。

根據國土交通省的說法，首先開始接受的是有隨團導遊在內的旅行團。接收地區按病毒流入風險劃分為「藍」、「黃」、「紅」等3個依照國家、地區中排序風險最低的「藍」，目前約80%的國家、地區都被包括在內。

岸田文雄說明稱：「我們今後將繼續關注確診情況，並希望回到與平時相同的方式逐步爭取接受觀光客」。

日本政府先前已決定從6月1日起，將每日入境人數限制從約1萬人提高至約2萬人，觀光客也在此限制範圍內。關於入國旅客佩戴口罩等，將制定新的準則並要求其遵守。限制團體客戶的原因，也是為了更容易管理行動和確診狀態，並且從本月底開始，官方先啟動了一個試驗項目，接受小型旅行團。



於第27屆國際交流會議「亞洲的未來」晚餐會上演講的日本首相岸田文雄＝26日傍晚、東京都千代田區（代表攝影）

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