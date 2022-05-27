中俄不同調、北韓制裁決議首次遭否決＝安理會強制否決再現問題

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【紐約時事】聯合國安理會於26日下午（日本時間27日上午）召開正式會議，就北韓發射洲際彈道飛彈後，以美國為主的國家欲加強對北韓制裁的決議（洲際彈道飛彈）提案，雖然進行投票，但遭到中俄以常任理事國強制否決，僅其餘13名理事國同意。

自2006年北韓進行首次核試驗以來，安理會已對該國通過10次制裁決議。皆是全體一致通過，這是第一次在有關制裁北韓的決議中，使用出現使用否決權廢除。隨著美歐與中俄在烏克蘭局勢的矛盾激化，安理會等失靈問題再次被暴露無遺。

「這是對整個國際社會和平與安全的威脅」，美國駐聯合國大使湯瑪斯‧格林斐德，在決定前的講話中指出，美國分析稱北韓今年以來已經發射至少6枚洲際彈道飛彈。她並稱 「是時候採取行動了」，呼籲贊成決議。

對此，中國常駐聯合國大使張軍在投票後的談話中解釋說，「這是綜合分析形勢和慎重考慮的決定」。他認為，增加制裁只會給北韓人帶來痛苦。俄國駐聯合國大使涅班濟亞強調，「引入新的制裁是通往死胡同的道路」。中國和俄國都表示，加強制裁無助於解決問題。

安理會上一次實施制裁已經要回到2017年12月。該決議規定，如果北韓再次進行核試驗或發射洲際彈道飛彈，它將「採取行動進一步限制石油出口」。這次的決議案，主要是在討論將北韓每年進口原油和精煉石油產品的上限降低25%。

今年3月，北韓先是發射一枚洲際彈道飛彈，據稱射程可以覆蓋整個美國。針對與自身安全直接相關的局勢，美國在其後不久召開的安理會會議上宣布，將提出追加制裁。美國繼續與安理會每個成員進行談判後，並確定打算在本月底前決議此案。

日本駐聯合國大使石兼公博也作為相關國家出席正式會議，並2度對否決結果表示遺憾，並表示「從心底深感抱歉」。他稱，未能持續實踐上次決議規定的「進一步制裁行動」是前後矛盾的，「這嚴重損害安理會的公信力」。



26日、位於紐約的聯合國本部，在安保理事會後閱讀聲明的美國駐聯合國大使湯瑪斯‧格林斐德（中央）及日本駐聯合國大使石兼公博（左）



俄國駐聯合國大使涅班濟亞＝12日、紐約（路透時事）

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