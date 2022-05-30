北韓遭綁架受害者家族集會＝家屬高齡化「快沒時間了」

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東京都內29日舉辦「國民大集會」（由家族會等主辦），會中呼籲立即遣返所有被北韓綁架的受害者，大會約有800人參加，包含受害者家屬、支援人士與首相岸田文雄等。隨著受害者家屬高齡化，家屬陳訴「快沒有時間」，「必須盡快解決」，呼籲儘早營救被綁架者。

橫田惠＝（綁架時13歲）的弟弟＝拓也（53歲）作為家族會代表提及，新型冠狀病毒確診正在北韓蔓延，並批評稱：「北韓不是開始改善醫療環境，而是致力於發展核武器和發射彈道導彈，這迫使北韓人民和被綁架受害者們更進一步受苦」，他稱 「我希望讓等待的父母一代還健在的時候，能在日本跟他們再次見面」。

岸田文雄在致詞時表示：「我真的很抱歉，仍有許多受害者在北韓滯留」。他並強調「綁架問題是岸田內閣最重要的問題」。他並表達，願意無條件與金正恩見面的決心，他說：「政府將帶頭，盡一切努力，盡快將所有被綁架者遣返回國」。

橫田惠的母親橫田早紀江（86歲）說：「直到孩子們回來前，我會盡我所能一邊祈禱一邊努力」。田口八重子＝（綁架時22歲）＝的長子飯塚晃一郎（45歲）則說：「綁架問題不允許再有停滯。我們需要用一切手段讓（日朝）首腦會談能夠向前一步邁進」。



國民大集會上致詞的家族會代表横田拓也（中央）。右方為岸田文雄首相＝29日下午、東京都千代田区



國民大集會配戴飾品並發言的横田惠母親早紀江女士（中央）。右方為田口八重子長男飯塚耕一郎＝29日下午、東京都千代田區

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