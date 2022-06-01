入境人數1日提升到2萬人＝日本政府同時警戒「猴痘」傳播

Newsfrom Japan

日本政府在1日，有鑑於新型冠狀病毒確診狀況改善，放寬其邊境措施。將最大入境人數翻倍到單日2萬人。並依據病毒流入的風險分為國家・地區等3類，從感染風險最低的98個國家・地區來日本的旅客，將可以免除入境檢查和居家簡易。然而，症狀與天花相似的「猴痘」目前正在全球蔓延，日本政府對此趨勢保持警惕。

日本政府從去年12月，就因Omicron變種的傳染擴大，政府將入境人數縮減到單日3500 人。從今年3月以後，就根據感染情況逐步放寬。入境配額也是自4月10日將人數增加到 1萬人以來再度擴大。

政府在這次，按照病毒流入風險，將每個國家・地區分為「藍色」、「黃色」和「紅色」。長期實施的所有入境者檢查將被取消，如果入境者來自藍色國家・地區，將在入境時免於檢查並居家檢疫3天。黃色則是若接種第3劑的情況下與藍色相同，紅色則是需要檢查和居家檢疫。所有類別仍然需要旅客在離開該停留國前進行檢查。

截至31日為止，藍色為美國、中國、俄國等98個，黃色為印度、烏克蘭、北韓等99個，紅色為巴基斯坦、斐濟等4個國家・地區。未來分類應根據確診情況靈活應用。



接受記者團採訪的日本首相岸田文雄＝31日下午、首相官邸



出席內閣會議的首相岸田文雄（中央）＝31日、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]