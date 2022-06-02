日本政府考慮拉高入境者至3萬人＝預計7月實施再放寬

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日本政府在6月1日，正式實施入境日本時放寬審查，除了全員檢查放寬成有需要再檢疫外，官方並開始考慮進一步緩解措施。預計將最大單日入境人數，在當天新制上路後翻倍成單日2萬人時，預計到7月1日將拉升到3萬人。

自2021年1月開始實施的入境全員檢查，於5月底結束。政府從6月起，將國家・地區按照病毒流入風險，由高到低分為「藍色」、「黃色」和「紅色」三類，並開始根據有無需要檢查的情況，進行進一步處理。

來自美國、中國、韓國等98個藍色國家・地區訪問日本時，免入境檢疫和居家檢疫3天。印度、埃及等99個黃色分類國家・地區，則是在施打第三劑後也可省略檢疫。

政府計劃進一步提高每日入境上限，因為6月的新制將為機場檢疫增添額外檢疫量。除了單日「3萬人入境」上限外，還有「廢除上限」計劃，政府將在觀察確診情況的同時，進行檢查，以便於7月1日正式實施。



在日本觀光廳實施訪日觀光實證事業後，抵達成田機場的美國觀光客＝5月24日、千葉・成田機場

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