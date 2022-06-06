日中建交50年、仍缺祝賀氣氛＝兩國關係持續緊張

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中日兩國邦交正常化在9月即將來到50週年，日本政府打算先支持兩國民間交流項目。由於中國試圖擴大霸權的行徑讓緊張局勢持續，慶祝氛圍依舊很差。兩國政府很難在外大張旗鼓地舉行儀式，將相關活動委託給民間相關部門似乎不失為個好方法。

外務省與商業界為主體的「日中交流促進實行委員會」合作，啟動一項針對在日中青年交流、文化、和體育等等同於「邦交正常化50週年」的活動。6月 1日，外務省報導官小野日子在記者會上則稱，「我們將持續支持國民交流和經濟交流」。

只是，這次僅有使用官方標誌等，沒有其他的補助事項。之前也是每5年舉辦一次紀念活動，確實了無新意。一位外務省官員表示，政府與政府間的活動「老實說已經來不及了」。

日中兩國於1972年9月29日，當時擔任首相的田中角榮，與中國國務院總理周恩來簽署日中聯合聲明，正式建立外交關係。去年10月，岸田文雄首相在上任後，也立即與中國國家主席習近平通電話，同意在兩國50週年的里程碑之際建立「有建設性和安定的關係」。

然而，中國軍隊最近在日本周邊活動變得更加頻繁。在烏克蘭危機中，日美歐等自由主義陣營，與中俄等專制國家陣營的矛盾也激化。

中方對5月下旬日美首腦會晤，和日美澳印四國框架「四方安全對談」等也表示「強烈不滿」。外務省在4月，特別在中國蒙古第一課下成立「戰略組」，加強相關趨勢分析。

5月中旬，外務大臣林芳正與國務委員兼外長王毅，以視訊會議形式舉行會談，王毅邀請林芳正訪華。看似中方的目的是要離間日美關係，如果輕易答應可能會給岸田政權帶來風險。日本政府則是強調「沒有任何決定」。

一位外交相關人士稱，「日中關係，暫時將繼續低迷」。過去安倍政權曾討論過習近平以國賓身分訪日，現在也幾乎被擱置。另一位日本政府官員則表示，「如果領導人之間可以進行電話交談，氣氛可能有所改變，但在參議院選舉之前確實很困難」。



簽署日中共同聲明的首相田中角榮（當時、左起第2人）與中國總理周恩來（同、中央）＝1972年9月29日、中國・北京

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