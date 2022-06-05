北韓突射短距離彈道飛彈＝朝向日本海8發、避免攔截作戰？

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【首爾時事】根據韓國國軍聯合參謀本部情報，北韓從上午9點與9點40分左右（與日本相同），從平壤順安機場地區，朝向日本海發射了8枚短程彈道飛彈時間) 5 日。根據防衛大臣岸信夫稱，飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

一次發射8發飛彈是極不尋常的，據韓國軍隊稱，這是從內陸地區的平壤和价川、西北部的東倉里和東部的咸興等地區發射的。北韓似乎試圖從多個位置連續發射大量飛彈，試圖避開日本、美國和韓國的攔截態勢。最大高度約25至約90公里，飛行距離約110至約670公里。 岸信夫解釋，距離分別約為50至100公里，以及300至400公里，包括不規則軌道。

首相岸田文雄5日上午，在福島縣葛尾村對記者指責北韓稱「這威脅到國際社會的和平與穩定，不能原諒。」

美國印太陸軍​​則強調這是「破壞局勢穩定的非法武器開發計劃」。韓國政府將召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會，並分析認為北韓打算在尹錫悅政府就職後不久測試其軍事反應態勢。 美方強烈譴責「這是加劇朝鮮半島緊張局勢的行為」。

北韓先前於5月25日發射3枚飛彈，包括一枚洲際彈道飛彈（ICBM）和一枚短程彈道飛彈。 26日，聯合國安理會因中俄動用否決權否決加強對北韓制裁決議，安理會因美中俄衝突而無法運作，北韓被認為利用這空檔努力發展飛彈。

美韓軍隊將於本月2日至4日，在沖繩海岸舉行有美國核動力航母「雷根」號參加的聯合演習。韓國的尹錫悅政權預測可能加強軍隊壓力展示給北韓威嚇。

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