加密貨幣將來列入沒收對象＝防範洗錢對策將修法改正

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日本法務省6日表示，未來將開始考慮修改《組織犯罪處罰法》，明確將犯罪組織非法獲取的加密資產（虛擬貨幣）當作沒收對象。現行法律對加密資產的定位仍不明確，可能被濫用於洗錢。為確保沒收犯罪所得，日本將在本月內與法制審議會（司法部長的諮詢機構）協商，就修正內容展開具體討論。

現行法律規定中，可以沒收的犯罪所得是「不動產或財產或金錢債權」。另一方面，加密資產不屬於「物品」類別，因此不被視為貨幣債權，因為發行人在沒有國家政府或中央銀行支持的情況下，一切都不確定。

因此，如果犯罪組織通過網絡攻擊，非法獲取加密資產或將犯罪所得資金後，轉換為加密資產，「現行法律可能無法切實沒收它們」法務省幹部表示。

根據警察廳的總結，2021年金融機構因涉嫌洗錢而來警方備案的交易中，與加密資產交易公司相關的交易就有1萬3540筆，比上年增加了5517筆。當下迫切需要加強對利用數位技術的洗錢的對策。



顯示加密資產（虛擬貨幣）市場的智慧型手機畫面（AFP時事）

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