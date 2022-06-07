SONY前社長出井伸之過世＝享壽84歲、讓公司多角化經營

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索尼集團（前索尼）在7日宣布，前社長出井伸之去世，享壽84歲。出井生於東京，葬禮已經由近親人士處理。過些時候將舉行追思會。

他畢業於早稻田大學後，於1960年加入索尼，1995年就任社長。2000年至2005年擔任會長兼CEO，推動集團管理多元化。

在擔任社長期間，他喊出口號「Digital Dream Kids」，希望融合影音（AV）設備與 IT技術，並於1996年發售自家品牌電腦。另外還專注於拓展影視、音樂業務，進軍網路銀行等金融服務。

然而，由於競爭加劇，平板電視等產品持續低迷，主力電器業務銷售不好。2003年4月，就任會長兼CEO時，索尼股價因經營業績低迷而停擺，引發日經指數暴跌下的「索尼衝擊」。2005年他為業績不佳負責，最後退休。此後，索尼的業務表現持續低迷，2014年出井先生一起提攜的個人電腦業務被出售。



SONY前社長出井伸之

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