岸田內閣公布國家「骨太方針」＝未來5年內全面提升國家實力

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日本政府在7日的內閣會議上，決定今後經濟和金融管理基本指南的「骨太方針」。鑒於俄國入侵烏克蘭，讓國際形勢更加嚴峻下，內文也稱「國家安全最終保障的國防力量，將在5年內大幅加強」。關於將國家和地方政府的基本收支（PB）出現盈餘等目標，文中並沒有明確指出 2025 財政年度為目標，有關財政健全化的說法較先前略為後退。。

這是岸田文雄政權的首個骨太方針。在同日舉行的經濟和財政諮詢會議上，首相表示將「採取具體的綜合措施，在參議院選舉後（今年夏天）實施今日決定的政策」。關於確保國防預算方密，他則稱將從「內容、金額和財政資源三方面進行討論」。

內閣會議中還決定岸田政權的看板政策「新資本主義」的實施計劃。該計畫聚焦「人」「創業」「科技」「綠色數位」等四大領域，推動經濟走上新的成長軌道。

政府解釋稱沒有改變其財政健全化目標。不過，這一骨太方針確實與支出改革有關，岸田表示，「我們不應縮小重要的政策選擇」，並表示將靈活採取措施應對公共財政。在2023財年的預算編制過程中，未來對國防等各個領域追加支出的壓力可能會增加。



在經濟財政諮詢會議上・就新資本主義實現會議等聯合會議發言的首相岸田文雄＝7日下午、首相官邸



経濟財政諮詢會議中・就新資本主義實現會議聯合會議發言的首相岸田文雄（左起第2人）＝7日下午、首相官邸

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