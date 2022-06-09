斯里蘭卡女性於入國管理局身亡案＝家屬陳訴要求國賠

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去年 3 月，一名斯里蘭卡婦女 Wishma Sandamali（33 歲）在名古屋出入國在留管理局拘留所中不幸死亡，死者家屬要求政府賠償總額約為 1億5600萬日圓的訴訟案，8日在名古屋地方法院（佐野信法官）進行口頭辯論。Wishma的兩個姐妹發表聲明並陳訴說：「我們只想知道姐姐真正的死因」。

日本政府要求駁回索賠，並表示將在下一次辯論前澄清具體指控。原告聲稱日本「持續非法拘留，並沒有提供必要的醫療服務」，入國管理局的對應和造成Wishma死亡間的因果關係，預計將成為問題。

原告方已要求國家，提交Wishma被拘留時的監控影像和司法相驗結果，並已請求地區法院在同一天發出申請令。

死者Wishma女士的妹妹，29 歲的Wayomi 在一份聲明中指出：「我姐姐一直在尋求幫助。我想看有關的影片（監視器），想知道她在日本是受到什麼樣的對待」。另一位27歲的妹妹也問道：「我希望不要再發生相關悲劇，希望能有改變入國管理局管理方式的判決」。

原告方律師兒玉晃一再度申請觀看影片，並稱「無法通過文字或靜止影像來做出判斷。法官有責任讓我們了解真相」。

在結束後的記者會上，妹妹Wayomi和Nima強調，「我們相信會得到正確的判決」。



8日下午，進入名古屋地方法院的斯里蘭卡婦女Wishma Sandamari家屬及辯護團隊＝8日下午、名古屋市中區



在結束名古屋地方法院口頭辯論後的記者會上，回應記者問題的斯里蘭卡婦女Wishma Sandamari的妹妹Wayomi（左）和Nima兩人＝8日下午、名古屋市中區

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