日中國防部長級會談＝岸信夫對中俄共同行動表重大擔憂

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【新加坡時事】日本防衛大臣岸信夫，12日在新加坡會見中國國務委員和國防部長魏鳳和。岸信夫指出，中俄兩國的轟炸機在日本周邊持續的聯合行動是「示威行動」，表示嚴重關切。並表示 「台海的和平與穩定不僅對日本，對國際社會也極為重要。」

這是自 2019年12 月以來，大約兩年半以來，日中國防部長級人物再度面對面會談。

5月時由日美澳印組成的「四方安全會談」在東京舉行時，中俄兩國的戰略轟炸機就飛越日本海和東海。去年10月時，中俄軍艦以繞日本半圈的方式航行，讓防衛省對兩國動向更加警戒。

魏鳳和在會議開始時即表示，「我們希望加強兩國（日本和中國）間的合作關係，發展兩國政府基於信任和共識的關係。」岸信夫指出，「日中之間存在許多議題，包括各種安全保障問題」，並呼籲兩國進行坦誠的討論。

會議中，岸信夫對中國海警船隻，在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台）附近持續航行表示「強烈擔憂」，並呼籲自我控制。

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