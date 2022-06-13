嚴防網路攻擊謾罵、日本將嚴罰＝未來將設「拘禁」刑

Newsfrom Japan

日本執政的自民黨和公明黨，於13日的參議院本會議上通過新修訂後的刑法，未來將引入侮辱監禁，並提高法定刑法的上限。該法將在今年夏天正式上路，目的是阻止網路上愈來愈多的誹謗言論。

關於侮辱罪，起因是來自當時（22歲）在網上受到中傷的職業摔跤手木村花（Hana Kimura）死亡問題，讓當局思考嚴加懲罰的想法。除了目前只有拘留和罰款的侮辱法刑責外，未來還將增加最長一年的監禁、最高30萬日圓的罰鍰。

在國會審議時，反對黨表達強烈擔憂，認為更嚴厲的懲罰會導致控制言論自由。為此，修法中增加一條附加項目，以驗證三年後對是否對言論自由有無不合理的限制。

將現行懲罰與有期徒刑統一起來，新增了一個「拘禁」，根據受刑人士的特點，靈活結合刑務工作和指導。這是自1907年《刑法》頒布以來，首次變更刑的類型及名稱。從防止再犯的角度出發，法務省的目標是三年後實施罰則，加大指導和教育力度。



於參議院本會議上決定通過侮辱罪嚴罰化、創設拘禁刑的改正刑法後，對在場致意的法務大臣古川禎久＝13日上午、國會内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]