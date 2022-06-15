準國家公園候選地點決定！禦嶽山和宮古島成選項

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日本環境部在14日，公佈新指定或大規模擴建國家與準國家公園的候選地點。其中包括長野縣和岐阜縣的御嶽山、沖繩縣宮古島的近海等2個區域在內的14個區域，皆被選定為國家公園的指定候選地點。這是自 2010 年，12 年以來首次在全國範圍內，對國家和準國家公園的指定狀況進行審查，目的在保護生物多樣性。

政府在2030年以前，預計保護超過 30% 的陸地和海洋為目標，這一措施將擴大保護區域。由於開發受限於國家公園及準國家公園區域，該省將於今後針對每個候選地點，進行地方共識和特定區域的審查，希望在 2030年後依序指定和擴大區域。

環境省在2010年選定18個地區，作為國家公園和準國家公園的新指定候選地點。其中，以國家公園為目標的北海道日高山脈、夕張山地等8個地域等正在繼續調整和擴建，這次也被定位為候選地點。

另外，尚有兩個區域已被添加到國家公園的候選地點中。包含岩雷鳥等棲息於海拔3000公尺以上的山中，與日本最大的珊瑚礁所在的宮古島的近海海域，本次皆被選入。

另一方面，已經成為國家或準國家公園的八幡平（岩手縣和秋田縣）周圍▽奧只見/奧利根（福島，群馬，新潟等縣）▽能登半島（石川縣）▽阿蘇周圍的草地（熊本、四個地區（大分縣）等，皆被新指定為未來大規模擴建候選地點。



國定公園候補地御嶽山（長野縣提供）



國定公園候選地區的宮古島沿岸海域（沖繩縣宮古島市教育委員會提供）

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