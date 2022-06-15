日本將設感染症危機管理聽＝日本版CDC也將正式考慮

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根據應對新型冠狀病毒的經驗，日本政府為防備下一次傳染病危機，因而準備的整個應對政策草案，於14日公開。其中為強化指揮中心功能，將在內閣官房新設以「傳染病危機管理監督員（暫定名稱）」為首的「內閣傳染病危機管理廳（暫定名稱）」。未來國家傳染病研究所和國家國際醫療研究中心將合併，將創建日本版的疾病控制和預防中心（CDC）。

岸田文雄首相，將於15日的新聞發布會上宣布。並於17日內閣做出決議後，有望為立法做準備。

根據應對政策草案，政府還將在厚生勞動省設立一個新的組織，即傳染病對策部（暫定名稱）。與傳染病應對和危機管理相關的部門將在該部內進一步整合，危機管理機構和傳染病控制部往後的平日會密切合作。

日本版的疾控中心，將置於傳染病對策部的掌管下，目的是強化既有專家學者組織實權。

發生緊急情況時，將召集以傳染病對策部為中心的厚生勞動省職員和其他省廳的職員。危機管理廳將向各政府對策本部長（首相）的指示，並與日本版CDC密切合作，集中實施傳染病防治對策。召集人員將會提前列明，以便及時做出反應。



進入首相官邸的首相岸田文雄＝14日上午、東京・永田町

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