長崎縣觀音寺佛像被韓國竊走＝住持於韓國出庭聲討所有權

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【大田（韓國中部）時事】2012年時，韓國竊盜團從長崎縣對馬市的觀音寺偷走縣指定文化財「觀世音菩薩坐像」，並帶回韓國，觀音寺住持田中節龍（46歲）15日首次現身在大田的審判中。田中節龍並呼籲儘早歸還，稱「佛像所有權屬於我們」。

該佛像由韓國政府保管。日本政府雖要求交還，但韓國中部瑞山的浮石寺卻聲稱擁有所有權，並聲稱該佛像「很可能是在14 世紀被日本的倭寇海盜搶走的」。2017年1月，大田地方法院作出判決，承認浮石寺的說法。

田中節龍解釋稱，該佛像是「檀家制度的核心」。 「觀音寺自 1953 年成為宗教法人以來，就明確擁有該佛像，基於日本民法和韓國民法都認定我們的所有權」。此外，田中也稱該佛像是16 世紀創建觀音寺時，僧侶在朝鮮半島的寺廟受到轉讓後，將其帶到日本弘法。

另一方面，浮石寺則質疑16世紀佛像被帶到對馬的過程，並稱「有證據證明這是合法的嗎？」



15日、於韓國中部・大田高等法院審判出庭後、接受採訪的長崎縣對馬市觀音寺住持田中節龍

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