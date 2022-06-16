岸田文雄召開記者會＝抑制物價、觀光振興、設置「感染症危機管理廳」

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日本首相岸田文雄15日在例行會議閉幕後，於首相官邸舉行記者會。為應對近期物價上漲，他表示將成立以自己為領導人的「物價、工資、生活綜合對策本部」，並公佈抑制通膨與工資的方針。政府表示將於7 月上半通過並推出振興全國旅遊需求的措施來挽救經濟。政府還宣布將在內閣官房設立「內閣傳染病危機管理廳」，替未來的傳染病危機做準備。

在旅遊促進措施方面，大方向是擴大縣開展的旅遊折扣活動「縣民折扣」的目標旅遊地。有鑑於7月10日將舉行參議院選舉，其目的是促進經濟和社會活動的正常化。首相強調，「我們將努力盡快恢復日常生活」。

縣內折扣是每人每晚最多補貼7000日圓額度，包括可在餐廳使用的優惠券。最初是作為全國統一的「Go To Travel」的替代方案，從今年4月開始擴大到關東和近畿等全國6個區域內的旅行。

另一方面，首相指出「俄國的物價上漲，緊急物價上漲」，認為反對黨批評當前能源和食品價格上漲為「岸田通貨膨脹」是有其原因。 他稱：「我們需要採取措施遏制電價上漲措施，確保電力供應和需求穩定，」。他還表示，將及時公佈節能節電措施。

對於進口小麥價格暴漲，如果10月後繼續處於極高價位，岸田則表示「我們將採取必要的抑制措施，遏制麵包和麵條價格高漲」。 （1）為應對飼料價格飛漲，政府將向生產者發放補償金，以遏制肉類和香腸價格的上漲。（2）。肥料價格高漲上，將會以主要農產品生產成本最大降幅一成為未來主要方針。

為應對未來的傳染病危機，國家和地方政府表示將「修改法律，以增強獲得醫療資源的權力​​」。岸田表示，有意建立一個系統，以確保床位和工作人員正常運轉。專家組織也進行了統一，並宣布將建立整合國立傳染病研究所和國立國際醫療研究中心的「日本CDC（疾病控制和預防中心）」。



出席記者會的首相岸田文雄＝15日下午、首相官邸（代表攝影）

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