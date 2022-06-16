知床觀光船事故日官方重懲＝取消船公司營利事業登記

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日本國土交通省在16日正式決定，就先前在北海道知床半島上的26人觀光船「KAZU I」沉沒事故中，吊銷其運營公司「知床觀光船」（斜裡町）的營業執照。這是《海上運輸法》規定中最嚴重的懲處，也是首次因事故有公司被吊銷執照。

國土交通省省北海道運輸局在14日舉行聽證會，讓該公司有機會在懲處前進行說明。社長桂田精一（58歲）提交一份聲明並不服地表示說：「事故的責任只在於知床遊覽船公司很奇怪。國家作為監管機構也有責任」。

該省在事故發生後的第二天的4月24日，起該公司進行一次特別監察。結果證明，該公司在預期可能的暴風雨天氣中，違反飛行標準的可能性很大，但船還是照樣開駛。

身為運航管理者的桂田社長，虛報「3年以上工作經驗」等，皆違反法律規定，並沒有在航行期間履行留在營業所的責任。在聽證會上，桂田社長還就一些違規行為進行辯論。

國土交通省表示：「目前事故的直接原因尚不清楚，但保障運輸安全的機制確實出現問題，這是事故發生和損害擴大的主要因素」、「繼續經營的話很可能再次引發嚴重事故，」該省說明吊銷營業執照的原因。



「知床遊覧船」辦公室＝4月27日、北海道斜里町

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