Tabelog疑濫用優越地位降評價＝反托拉斯法遭判3840萬日圓罰金

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日本美食評價網站「Tabelog」涉嫌增多不合理評價，導致顧客減少，讓烤肉連鎖店「韓流村」（東京）憤而對該網站經營公司「Kakaku.com」求償超過6億日圓的損失，由東京地方法院審判下，判決在16日正式出爐。法官林史高（由法官笹本哲朗代替朗讀）認為，該網站「獲得不合理的利益，並濫用其優越地位」，並命令Kakaku.com須賠償 3840萬日圓。

韓流村方面則表示，2019年5月起，該網站改變用戶評論方式的tabelog評價規則（演算法），讓21家店舖的評價統一下調。由於該企業是連鎖店，該方聲稱影響很大，認為涉及到了反托拉斯法中的禁止交易條件，包含歧視性待遇和濫用談判優越地位。

tabelog針對付費會員時，可以優先顯示平價好的店鋪。判決書中指出，「如果讓店舖的地位難以維持下去，將對經營造成很大阻礙，即使是違反利益的要求，我們也不得不接受」。認為變更評價規則是「對連鎖店不利益的交易模式」，違反《反托拉斯法》。

因此，該連鎖企業認為，旗下21家店鋪因評價下降，造成每月經營虧損相當於160萬日圓，法院判決需支付兩年份的費用。

韓流村也呼籲撤銷現在的評估規則，但遭到法院駁回，法院稱「分數不是消費者選擇店面的唯一指標」。

判決後，Kakaku.com則表示，「我們已提出上訴，判決是不合理的，我們主張其合法性並要求更正說法」。韓流村方面也針對賠償金不服，將提出申訴。

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