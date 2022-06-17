時事通信民調中心：6成以上民眾支持「敵基地反擊能力」

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根據時事通信於6月10日至13日進行的民調中，顯示民眾當被問及自民黨提案的「反擊能力」（敵基地攻擊能力）是否必要時，有60.9%民眾表示有必要，大大超過了「沒有必要」的19.2%。「不方便表示意見、不知道」的則是19.9%。

在自民黨支持群眾中，72.9%回答「必要」，10.1%回答「沒有必要」，公明黨支持者回答「必要」為51.9%，「沒有必要」為36.5%。比較在野黨內部的「必要」民眾，立憲民主黨的支持群眾為39.6%，而日本維新會的支持率則多了一倍，來到78.9%。

當被問及如何處理目前約佔國內生產總值 （GDP） 1% 的國防開支費用時，「保持在1%左右」是最多的答案，有30.3%。不過，26.7%的受訪者表示「增加幅度可小於1%至2%」，23.0%的受訪者則表示「增加至2%或以上」，顯示近50%的受訪者是可接受費用增加。 而「應該減少」為 4.7%，「我不知道」則為 15.2%。

該調查是通過對全國 2000名18歲以上的男性和女性，進行的單獨訪談製作的。問卷有效回收率為61.7%。

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