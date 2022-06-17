日本銀行仍決定維持大規模貨幣寬鬆政策＝金融・外匯市場動向受注目

Newsfrom Japan

日本銀行在17日，延續前一日繼續召開貨幣政策會議，仍決定維持當前以長短期利率操縱為核心的大規模貨幣寬鬆政策。隨著美國和歐洲央行收緊貨幣政策以抑制通脹，日本則是明確表示繼續放寬貨幣政策，來支持國內經濟從新型冠狀病毒中復甦。

在聲明中，有鑑於日圓快速貶值和歐美升息的背景下，讓債券市場利率壓力上升，聲明強調「我們將密切關注金融和外匯市場，及其對經濟和物價的影響。這是很重要的」。

有關貨幣政策，聲明重申「如有必要，我們也將毫不猶豫地採取額外貨幣寬鬆政策」，但同時也會密切關注新冠疫情的影響。

對於當前國內經濟情勢，聲明中認為，「雖然受新冠疫情和資源價格上漲的影響，確實有一些走弱的走勢，但趨勢正在回升」。對於出口和生產，聲明也表示警戒，稱「目前確實出現限制供應的影響」。在個人消費方面，雖然受疫情的影響有所緩解，但聲明稱，「日本國內主要在服務消費方面已回升中」。



進入日本銀行本店的總裁黑田東彥（前方）＝17日上午、東京都中央區（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]