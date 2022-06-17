日本內閣府調查、年輕性犯罪仍嚴重＝約有47.3%並未諮詢

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日本內閣府在17日公佈一項關於青少年性暴力的損害調查結果。透過將性暴力定義為「不受歡迎的性行為」來提問。報告結果稱，在2040名回答曾遭受性暴力的受害人中，近一半（47.3%）回答稱，他們沒有與任何人協商。

選擇不諮詢的原因中，「我很羞恥，無法告訴任何人」佔36.0%，「我認為不到諮詢程度」的有32.2%，「我認為諮詢了也沒用」為28.5%，「我不知道去哪邊（跟誰）諮詢」則是佔 25.7%。

當被問及遭受性暴力後，生活的變化時，33.3%的人回答「沒什麼特別的」，21.4%的人回答「我對自己失去信心」、18.9%的人回答「晚上無法睡覺」，17.8%的人說他們害怕與異性相處。

該調查於1月7日至17 日透過網路進行，針對全國16至24歲的男性和女性的調查中，抽取2040名受害者，對受害時的情況，以及隨後的生活變化等細節進行調查。

內閣府的負責人表示，「我們將利用這結果，制定政策來加強打擊性犯罪和性暴力。呼籲盡可能更多人用社交網站諮詢「Cure Time」等來尋求協助」。



内閣府＝東京都千代田區

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