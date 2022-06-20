石川縣出現震度6級左右地震＝官方提醒今後出現頻繁地震活動

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日本石川縣能登地區於19日下午3點08分左右發生地震，石川縣珠洲市觀測到震度6級以下的地震。據日本氣象廳推測，震央深度為13公里，地震芮氏規模估計為5.4級，並未發生海嘯。

據該縣稱，1人手腕骨折，5人受輕傷。

日本氣象廳地震海嘯監測科課長鐮谷紀子，在新聞發布會上稱：「該地區的地震活動已經持續一年多。認為未來暫時還會持續，所以請保持注意」。

據北陸電力公司稱，志賀核電站1號和2號機組（該縣志賀町，均已停運）均未確認異常狀況。

在能登半島的東北部，從2020年12月左右開始，地震活動開始頻發，包括這次在內，已觀測到150餘次震度1級以上的餘震。去年9月16日起，珠洲市發生芮氏規模M5.1級地震。據日本國土地理院稱，該市觀測點發生約4公分的隆起，和約1.6公分的水平向南南東移動，顯示地殼運動仍在繼續。

鐮谷紀子課長解釋，地震活動的原因「已由政府的地震調查委員會調查中，但詳細原因尚未確定」。金澤大學的平松良浩教授則表示，地下十幾公里內有水流等流體，認為壓力不斷增加中。

上次石川縣發生6級的地震可以追溯到2007年，當時七尾市和輪島市觀測到地震強度6級以上的能登半島地震（芮氏規模M6.9）。這次地震很可能涉及到半島西部的活動斷層一部分。

主要地區地震強度如下。

地震強度6左右 = 石川縣珠洲市

地震強度5左右 = 石川縣能登町

地震強度 4 = 石川縣輪島市

地震強度3 =新潟縣上越市、富山縣冰見市、石川縣七尾市、福井縣蘆原市。



石川縣出現最大震度6級左右地震後，出席記者會見的氣象廳地震海嘯監視課長鎌谷紀子＝19日下午、東京都港區

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