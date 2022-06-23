二戰後77年的沖繩慰靈日＝首相睽違3年出席追悼儀式

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沖繩戰役是太平洋戰爭結束時日本最大規模的地面戰鬥，造成包括平民在內的約 20 萬人死亡，23日舉行戰爭結束77 週年紀念。在沖繩戰役的最後戰場—糸滿市摩文仁的和平紀念公園，舉行沖繩所有戰爭死難者的追悼儀式，重申和平的誓言。

縣外邀請者睽違3年來參加追悼會。中午時分，岸田文雄首相和眾議院議長，為遇難者的靈魂祈禱，並默哀一分鐘。近兩年來，受新型冠狀病毒的影響，都沒有來自縣外的邀請。

儀式上，沖繩縣知事玉城丹尼用英語和沖繩方言朗讀《和平宣言》，他說：「我們將盡最大努力實現一個和平繁榮的沖繩，讓所有縣民都能真正感受到幸福」。他同時還提到美軍基地問題，並表示：「我們強烈敦促減少美軍在沖繩的軍事基地，嚴厲審查日美地位協定，並放棄建設新邊野古基地」。

首相表示：「當我想起所有戰爭死難者的悲痛，以及銘刻在和平基石上的死者家屬的悲痛，不禁感慨萬千」。有關於基地問題，他表示，「減輕負擔的成果將一一看得見，穩步積累中」。

沖繩市山內小學二年級學生德元穗菜（7 歲）大聲朗讀「感到害怕，感受和平」這首和平之詩。強調了和平的重要性，她並稱在博物館看到一幅描繪沖繩戰役場景的畫時，意識到和平的重要性。

1945 年6月 23 日被認為是有組織的沖繩的戰鬥結束日。和平紀念公園內刻有遇難者姓名的「和平基石」，追加包括沖繩縣、廣島縣、山口縣、香川縣、佐賀縣和鹿兒島縣的55個名字，共有24萬1686人。



沖繩所有戰死者追悼會的孩子們前往獻花＝23日，沖繩縣糸滿市和平紀念公園



人們在沖繩所有戰爭死難者的追悼會上默禱＝23日，沖繩縣糸滿市和平紀念公園



沖繩縣知事玉城丹尼在沖繩戰死者追悼會宣讀和平宣言＝23日，沖繩縣糸滿市和平紀念公園



岸田文雄首相在沖繩所有戰死者追悼會上致意＝23日，沖繩縣糸滿市和平紀念公園

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