失智症失蹤者來到17636人＝連續9年創新高

Newsfrom Japan

根據日本警察廳23日的總結數據，顯示去年全國向警方報案的失智症失踪者人數為17636人，比去年增加71人。這是2012年開始統計時的1.8倍，連續第9年創新高。

警方試圖利用當地政府的防災無線電及早發現失智患者。去年16977人行踪確認，其中加上2020年以前被告知的10人，另外有超過70%以上的12540人，在接到通知當日確認。另一方面，有450人被證實在街上死亡。

按都道府縣劃分，大阪的人數最多，有1895 人，其次是埼玉縣1875 人、兵庫縣 1804 人、神奈川縣 1604 人、愛知縣 1542 人、東京 1215 人。

包括失智症以外的失踪人口，總數比去年增加2196人，來到79218人，其中男性58289人，女性28929人。十多歲到三十多歲的年輕人數量顯著增加。十多歲有13577 名青少年失蹤，其原因與家庭相關（37%）、學業相關（10%）和失智症以外的疾病（3%）。



日本警察廳招牌

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]