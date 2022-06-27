應對烏克蘭與糧食危機＝岸田首相高呼「團結對付高物價」

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【艾爾莫城堡（德國）時事】七大工業國集團峰會（G7）26日下午（日本時間當晚）在德國南部艾爾莫城堡召開，為期三天。會議重點是如何應對俄國入侵烏克蘭，以及全球能源與糧食危機。對於試圖改變現狀的俄國和中國來說，日本、美國和歐洲的團結將受到注目。

26日上午抵達現場的岸田文雄首相，在第一次有關世界經濟的會議上強調，「G7必須加強團結力，以保護各國人民的生命受物價上漲的影響」。並稱 「世界經濟面臨許多挑戰。我們需要意識到市場的突然波動，包括匯率」。

關於對俄國的制裁，他呼籲繼續實施，並表示「除非侵略的根本問題得到解決，否則制裁不能放鬆」。

開幕前，英國政府宣布將暫停進口俄國產黃金，日本、美國和加拿大一起跟進，作為對俄國的額外制裁。英國首相強生呼籲德國、法國和義大利一起效法，希望切斷俄國繼能源之後的主要資金來源。

德國總理蕭茲主張建立一個「氣候俱樂部」，一個由志願國家一起組成的聯盟，實施共同的氣候變化應對措施。岸田首相指出，「重要的是，為了實現無碳化，要建立一個包括排放量大的國家的開放論壇」。

此後，該會議將舉行外交和安全討論。岸田首相希望強調「歐洲和印太地區的安全與中國密不可分」，來與各國分享因為中國加強其主導地位下，讓包括台灣在內的亞洲安全出現危機。

首日，各國還討論對發展中國家的基礎設施投資支持。在此之後的相關活動中，美國總統拜登宣布一項新框架，希望到2027年前為整個G7全體投資6000億美元（約81兆日圓）。岸田首相也宣布，將在未來五年內投資超過650億美元。其目的被認為是對抗中國試圖以「一帶一路」的經濟區概念擴大其影響力。



G7峰會合影留念（左起）歐盟主席米歇爾、義大利總理德拉吉、加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、美國總統拜登、英國首相強生、日本首相岸田文雄、歐盟執委會主席馮德萊恩＝26日於艾爾莫城堡，德國南部（AFP時事）



首相岸田文雄（左）與德國總理蕭茲（左）出席歡迎儀式＝德國南部艾爾莫城堡（AFP時事）

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