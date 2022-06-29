調整俄國石油價格上限＝向中國施壓停止俄入侵　G7聲明

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【艾爾莫城堡（德國）時事】七大國集團峰會（G7峰會）在28日下午（日本時間當晚）通過峰會聲明後正式閉幕。聲明中稱，因應俄國入侵烏克蘭一事，將「將繼續給普丁政府嚴重經濟損失」。各國同意將採取新的制裁措施，限制俄國石油的交易價格。同時各國點名中國對俄國綏靖主義，並表示「要求中國也向俄國施壓，停止侵略」。

日本首相岸田文雄，在閉幕後於慕尼黑舉行的記者會上表示，「這是為了減少俄國產的石油銷售收入。將在保護日本國家利益的同時，與各國密切合作」。他指出，「烏克蘭現在可能是未來的亞洲」，並解釋說，G7領導人確認不允許片面以武力改變現狀的原則。

德國總理蕭茲在記者會上說「我們團結一致支持烏克蘭」。

G7領導人在聲明中，指責俄國不斷教唆使用核武器。並警告稱「如果俄國使用化學、生物和核武器，將會產生嚴重的後果」。

聲明還談到中國的霸權運動，並表示「嚴重關注東海和南海局勢」。並稱 「將推動台灣問題的和平解決。敦促中國恪守國際法規定的義務，替國際社會安全作出貢獻」。

此外，在中國的問題上，聲明表明「努力消除全球供應鏈中，所有強迫勞動（基於產品）」。各國還宣布一項在五年內共同投資6000億美元（約82兆日圓），用在「優質基礎設施」的政策，被認為是對抗中國「一帶一路」經濟區概念。

關於入侵烏克蘭下導致，全球糧食危機，聲明稱，「俄國入侵讓情況更加惡化」。「為了改善全球糧食安全，我們將不遺餘力地保護那些最脆弱的人群」，並決定提供額外的45億美元補助（約6100億日圓）。

有關北韓問題，他強調，「我們強烈譴責一再試射非法彈道飛彈。呼籲完全、可核查和不可逆地完全放棄大規模殺傷性武器和彈道飛彈」。岸田表示，打算在年底前建立一個由志願國家聯盟組成的「氣候俱樂部」，製定應對氣候變遷的共同措施。

G7峰會今年在德國南部的艾爾莫城堡舉行，為期三天。烏克蘭總統澤倫斯基也於第二天線上出席。明年G7峰會將由日本主持，地點將在當年二戰核爆地廣島。



在七大工業國集團峰會（G7 Summit）閉幕後，出席記者會的日本首相岸田文雄＝28日在德國慕尼黑（路透社時事）。

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