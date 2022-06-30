相隔11年福島縣大熊町取消重建基地避難指示

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因福島第一核電站事故而難以回復居住的地區中，福島縣大熊町「特定重建再生基地區」（重建基地）的避難指示於30日上午解除。這是繼12日葛尾村之後，第二次解除疏散令，將讓難以返回地區恢復居住，也是核電站所在的市鎮第一次恢復住居。

上午9時，小鎮防災通知正式通知解除疏散令。當地志願者和警察聚集在重建基地的JR常磐線大野站前，共同前往巡邏。

市長吉田淳在接受採訪時表示：「（基地內）不可能完全和地震前一樣。但未來想在設計新城鎮開發的同時，繼續往前邁進」。在大野車站擔任清潔工的伏見照（69 歲）則決定住在基地的家中，他說：「這對小鎮來說是一大步」。

大約8.6平方公里被重新釋出，包括事故前的城鎮中心大野站周邊地區，以及居民區的下神上地區等。2020年3月，隨著JR常磐線全部恢復通車，車站前廣場及周邊道路先全部取消。在未來，除了車站前開發產業交流設施和福利設施外，當地還計劃吸引民間企業進駐。



福島縣大熊町「特定重建再生根據區域」（重建基地）的避難指示已解除，準備巡邏的警察＝30日上午，大熊町



福島縣大熊町「特定重建再生根據區域」（重建基地）的避難指示已解除，警車前往巡邏＝30日上午，大熊町

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