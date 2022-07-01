東京電力撤銷警告＝重啟火力發電，放寬電力供給

Newsfrom Japan

日本經濟產業省在30日下午6時，解除東京電力公司管轄範圍內發布的「電力供給緊迫警告」。除了福島縣的火力發電廠因故障而暫時停止供電外，另一座發電廠也在定期檢修和檢查後恢復運行，整體供電能力提升。預計7月1日也將迎來熱浪，但「電力供給有望緩解」。

經濟產業省自6月26日宣布以來，主要在供給嚴峻的晚上呼籲「盡可能節省電力」。基於警告下的省電要求已階段性完成。經濟產業省表示：「感謝大家在省電方面上一起合作」（電力基礎設施整備課）。

從7月1日起，政府將實施睽違7年的全國規模夏季省電。經濟產業省呼籲全民繼續在合理範圍內一同努力。

東電轄區在30日，電力需求保持在6月下旬東日本大地震以後的最高標準。常磐共同火力發電站（東京）的勿來發電站9號機組（福島縣磐城市，輸出60萬千瓦）於當天凌晨3點因故障停止作業。同日上午恢復運作的電力公司JERA（東京都JERA）的姊崎火力發電站5號機組（千葉縣市原市，發電量60萬千瓦）原先的增產計畫也被延後。

勿來9號機組隨後在30日的中午12點30分恢復供電，出力來到25萬千瓦，約為原發電量的一半。 JERA的富津火力發電站1號機組（千葉縣富津市）和東京電力集團的葛野川發電站1號機組（山梨縣大月市）也已按計劃恢復運作，確保供應能力。



因故障暫停9號機組運行的常磐共同火力發電站勿來發電站＝30日下午，福島縣磐城市



為避免電力供給緊迫，而恢復5號機組運作的姊崎火力發電站＝5月15日，千葉縣市原市（JERA提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]