KDDI通話障礙、影響3915萬電話線路＝社長稱「深表歉意」

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KDDI 3日宣布，繼西日本地區之後，東日本地區已完成大規模通信故障的恢復工作。然而，網絡驗證修復工作仍在持續下，部分通話出現限制，從2日凌晨發生40多個小時後，一直到3日晚上10點，問題仍未解決。全國多達3915萬條電話線路的連接變得困難，並且影響在物流等廣泛領域作業。

該公司社長高橋誠，於3日上午在東京舉行的記者招待會上道歉，稱「本公司是一家必須提供穩定服務的電信運營商。我們對此反省，並深表歉意。」

對於因通訊故障給客戶的賠償，他解釋說，「我們考量故障（內容）再進一步檢討。」對於自身的責任，他只表示：「作為經營者，有很大的責任，我們會認真對待」。

總務大臣金子恭之也於當天上午與其舉行會晤，表示「通訊服務是關鍵基礎設施，造成大量的人長期以來使用困難，非常遺憾。這也是屬於《電氣通信業務法》規定上的『重大事故』」。未來，根據公司的正式報告，官方也考慮行政處分。

據KDDI 稱，西日本地區的修復工作於上午11點左右完成，東日本東地區的修復工作於下午 5點30分左右完成。政策是在確認全國通信網絡正常運作後，作出最終恢復宣言。



就通信障礙等出面謝罪的KDDI社長高橋誠＝3日、東京都千代田區

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