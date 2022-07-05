「與球磨川一同努力」的新酒標＝燒酒工房決心跨越災痛

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熊本豪雨發生以來，7月4日已經滿2年。當年該事故造成67人不幸罹難，其中2人因災害相關而死亡，當年受損的熊本燒酒造酒廠「大和一酒造元」（熊本縣人吉市）日前推出一個新酒標。公司社長下田文仁（55歲）將洪水帶來的酵母當作製酒材料，並將其命名為「球磨川」，並稱「將繼續與球磨川共存」。 「如果生命還有餘力，就該做點什麼。我感受到理所當然該去做的價值」，下田先生回首並訴說災難發生後的日子。

2年前的那一天，酒廠被浸泡在高達約3公尺的泥水中，下田先生只好在家中看著酒廠下沉。儲酒罐倒流，約4萬公升原液傾瀉。「我真的無計可施，我覺得它無法重建了」他回憶道。

豪雨造成倉庫周圍4人死亡，下田的高中同學也在球磨村遇難。知道倉庫經營的熟人朋友趕赴到不知所措的下田先生身邊，一起幫忙挖泥。

隨著修復進行，他開始想「必須保護酒廠，對當年受到的支持予以回饋」，當他重燃積極的情緒時，他突然想到「洪水可能攜帶酵母過來」，釀酒想法浮現在腦海中。

去年12月，在用糙米製成的米麴中，下田加入水和蒸好的糙米，讓它在罐中自然發酵。通常情況下，在添加購買的酵母後必須控制溫度，但由於「我不確定是何種酵母，但就把它當作是跟球磨川一起製作的」想法，認為在損壞的酒廠中，被帶過來沉澱的酵母會起作用。它並沒有添加其他元素。

下田先生的挑戰，原先可能會以腐敗告終，但大約7天後酒缸開始發酵。 「當初很擔心，但後來鬆了一口氣」。他採用的Moromi製法（醪・諸味）具有傳統製造方法中沒有的甘甜味。這也顯現在完成的燒酒上，他說：「跟球磨川的激烈相比，酒呈現出溫和的一面」。因為不想再看到泥濘的河流，他為瓶子選擇了清澈的藍色。

自然發酵的方法雖不能保證一定成功，但下田先生說，他會繼續這樣做。 「即使失敗，我也會持續接受。這就是與球磨川一起共存的意義」。



裝瓶後手持「球磨川」燒酒的下田文仁＝6月23日、熊本縣人吉市



當年被淹沒時攝影的照片背板，與站在「球磨川」儲酒槽前的下田文仁＝6月23日、熊本縣人吉市

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