努力13年拿下「北美第一」＝紐約調酒師漆戸正浩創佳績

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【紐約時事】旅居紐約經營酒吧調酒師漆戸正浩（39歲），在6月榮獲由北美50強酒吧評選的「北美第一」調酒師獎。他在領獎後仍相當慎重表示：「我對自己的工作還不滿意，我想把這座獎轉化為更好的壓力」。

由William Reed 公司舉辦的「50 Best Bars」，每年按世界和地區排名公佈 50 個酒吧。今年創立北美版，選出50家店鋪，漆戶入選個人獎「Altos Bartenders Bartender」。 被稱作「調製雞尾酒的最高榮譽」。

漆戶在長野縣箕輪町出生長大，高中畢業後移居東京。19歲時他以調酒師為目標邁進，並決定將餐飲服務業務作為他的天職。 26歲前往美國學習英語，就讀於公立短期大學。 29 歲畢業後，他繼續留在美國，重返調酒師的職業生涯，並與人合著一本關於日本雞尾酒的英文書籍。

「這份工作的吸引力，在於你可以立即看到客人的反應，」漆戸正浩說。未來，我想在培養敏銳的感覺同時回饋家鄉，但現在他正先追求在美國開餐館的夢想。



端出雞尾酒的漆戸正浩（時事）



在共同擁有的店鋪前接受採訪的漆戶正浩＝6月29日、美國紐約

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