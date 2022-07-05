KDDI最快5日傍晚全面恢復通訊＝有史以來最糟糕意外

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KDDI公司4日下午宣布，在發生大規模通訊故障60多個小時後，手機通話和數據通訊「全國幾乎恢復」。在完成必要的故障排除後，當日下午3點前先解除通訊限制。最終確認用戶通訊狀態沒有問題後，預計5日傍晚宣布全面通訊。

這起於2日凌晨發生的故障，影響多達3915萬條電話線路，讓緊急呼叫系統和智慧型手機支付都無法使用。不僅影響廣泛的企業活動，包括物流，也是電信業有史以來最嚴重的事故。

董事總經理吉村和幸，於4日晚上8點開始舉行線上記者會，他稱：「對於長期造成的不便，我們深表歉意」。之後，他解釋說：「公司在5日晚上前會做出最終的恢復判斷」。關於對用戶的補償，他只表示願意考量個別的狀況應對。

故障發生在2日凌晨1點35分左右。更換通訊設備時出現問題，一時間語音通訊中斷，因此再度連接的次數集中在設備上。為了減少負載量，官方設置限制次數。即便在3日晚間完成修復工作後，又發現了新的問題，因此達到「幾乎恢復」要很花時間。

總務省認為，本次可稱作《電訊事業法》上的「嚴重事故」，未來將根據KDDI的報告考慮進行行政處分。



就大規模通訊故障、進行線上記者會說明的KDDI吉村和幸董事總經理（右）等人＝4日下午

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